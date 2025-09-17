Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Koç, transfer döneminde Fenerbahçe’nin gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu’yla yaptıkları görüşmeyi anlattı.

HAKAN SÜRECİNİ İLK KEZ ANLATTI

Transfer görüşmelerinde yaşananlarla ilgili Ali Koç, “İki eski futbolcu, mevcut hoca, bir de çok sevdiğim saydığım duayen, kendisi de eski bir futbolcu, camiamızın ileri gelenlerinden… Telefon ettiler, Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin de ihtiyacınız olan bir profil dediler. ‘Hakan Galatasaraylı, Galatasaray’a gitmek istiyor, Galatasaray da onu istiyor. Ne alaka bizle?’ dedim. Galatasaray’la o dönem olmadığını ve Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Konuştum. 'Galatasaraylısın, Galatasaray'a gitmek istiyorsun, bize fayda sağlar mısın, sağlarsın, olana kadar gizli kalacak, bugünden yarına bitecek bir şey değil, sidik yarışına girmeyiz' dedim. "Evet" dedi." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DAN BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ DEDİ"

Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Rakamları, hiçbir şeyi bilmiyorum. Olana kadar gizli kalacak dedim. Menajerinin numarasını ver dedim. Cumartesi günüydü, pazar günü kendisi İstanbul’a geliyordu. Menajeriyle temasa geçildi. Bir gün sürdü ulaşmak, burnundan kıl aldırmayan bir adam. ‘Bizim acelemiz yok, İstanbul’dan başka takımlarla da görüşüyoruz.’ dedi. ‘İyi, sizin canınız sağ olsun’ dedim ve bu defteri kapattık.”

"TRANSFERİN OLACAĞINA İNANMIYORDUM VE GÜVENMİYORDUM"

Hakan Çalhanoğlu’yla ilgili Ali Koç ayrıca, “Sonra Hakan’ın ağzından bir şeyler söylendi bu konuyla ilgili. Kendisini aradım. ‘Söyledin mi böyle bir şeyler, eğer yaptıysan benim bir açıklama yapmam lazım.’ dedim. ‘Hayır söylemedim.’ dedi. Bir arpa boyu ilerlemedik. Olacağına da inanmıyordum ve güvenmiyordum. Futbol aklına inandığım insanlardan bazıları bunu söyleyince baktık ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi.” açıklamasında bulundu.

'ALİ BEY'LE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM' DEMİŞTİ

Öte yandan tarihler 10 Ağustos'u gösterdiğinde Ekol Sports’a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'la nezaketen görüştüğünü söylemişti.

Çalhanoğlu, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili şu sözleri kullanmıştı: