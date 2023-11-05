Ali Koç: Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, "Kara para aklama ve bahis konusunda ciddi iddialar var. TFF'nin açıklaması ise 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar. TFF, Türk futbolunu temiz tutmak zorunda" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Fenerbahçe yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Burada da başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz"

Ali Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından. Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok hikayeler, olaylar, bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik. Biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyimizi yapacağımızı, şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı. Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk"

Koç, Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili şunları dedi:

Şanlı, şerefli tarihimizin 100. yılını tamamladık. Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte kutladık. Türkiye'nin ne kadar şanslı ve ayrıcalıklı olduğunu, yaşadığımız bölgede olanları görünce bir kez daha anlıyoruz. Atamızın, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ifadesinin ne demek olduğunu, Cumhuriyet'in içinde neler barındırdığını yaşayarak görüyoruz. Çok şanslıyız. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların, geleceği de risk altındadır. Bunu da birçok kez gördük. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bize bu Cumhuriyeti emanet edenleri bir kez daha şükranlar anmak istiyorum. Onların önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk.

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum"

Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona eren Süper Lig maçı hakkında Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Mazeretimiz yok. Sezon başında 11 hafta sonunda 30 puan alacağımızı söyleyeseler, herkes kabul ederdi. İlk puan kaybının bu maçta olmaması daha iyi olurdu ama futbolun içinde bunlar var. 1-0'ken endişemiz yoktu, 45-47 arası iki gol yedikten sonra o işi çevirmek zor oldu. Bu bize yazar. Telafi edeceğiz. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların gelme zamanı, hep aynı bölgede olması bu işi daha da zorlaştırıyor. Geçen sene de iyi gidiyorduk, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı.

"Geçen hafta, Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı"

Fenerbahçe Başkanı, geçtiğimiz hafta Türk futbolunda enterasan olayların yaşandığını söyledi.

Biz niye rahatsızız? Bu açıklamaları neden yapıyoruz? Geçen hafta, Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Selahattin Baki'nin açıklama yapacağız dediği konular, 10. haftaki olaylarla ilgiliydi. Fakat yaşadığımız sakatlıklar ve bazı şeylerin bir nebze öne çıkması nedeniyle açıklamamızı birkaç gün bekletmek zorunda kaldık. İyi ki bekletmişimiz. Çünkü çok daha fazla şey oldu. 10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Pendikspor. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik. İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli, içinde saygısızlık ve hakaret olmayan bir açıklamaydı. Bu garip, standart dışı açıklamadan sonra bizim için bardağı taşıran damla bu oldu. Ona da biraz sonra geleceğim.

"Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor"

Ali Koç, Kara para aklanma ve bahis konusu hakkında şunları dedi:

Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum. İki takım arasında pazarlık yapılıyor. TFF'nin burada ne yapması gerekiyor? Bu videolar benim elimde var. Bunların soruşturulması gerekmiyor mu? Kara para aklama ve bahis konusunda ciddi iddialar var. TFF'nin açıklaması ise 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar. TFF, Türk futbolunu temiz tutmak zorunda. Bu konu Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor ama TFF'yi ilgilendiriyor. Ben sizi itham ediyorum kardeşim, soruşturun. Temiz futbol için soruşturun.

"Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş"

Koç, Kasım 2020'den bu yana 5 başvuruları olduğunu ifade etti.

İstifa eden hakem, verilen cezalar ve atamalar ile hakemlerin adil ve tarafsız karar vermeleri etkileniyor. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde cuma günkü açıklamalarım ve bugün yapacağım açıklamalar zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşananlar, başka bir ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı? Bunlar, 6 günde olanlar. Bir de bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş. İnceleyin, soruşturun, doğru mu, değil mi anlayın. Bunun 2 avantajı var. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman belki başka konuların da dibine ineceksin. Gerçek değilse, atıp tutanlar, atıp tutmanın bir bedeli olduğunu anlayacak. Ona göre çok daha sorumlu davranacaklar. Her türlü kazan kazan.

"Rizespor'a Allah sabır versin"

Ali Koç, açıklamalarında Galatasaray'a da göndermede bulundu.

Bu Rizespor'a Allah sabır versin. Galatasaray'ın Rize'deki maçlarında hep farklı olaylar var ve hep bir takımın lehine olmuş bu hatalar. Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farkla kazanmıştır. Bu skorlarda maçın akışını etkileyen düdükler, verilen verilmeyen fauller, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Dün Trabzonspor maçının 25. dakikasında kaleciyi uyarıyorsun, 90 artıda sarı kart veriyorsunuz. Bugünkü lig tablosunda Fenerbahçe'nin pozisyonu hakemlere rağmen, rakibimizin pozisyonu ise hakemler sayesindedir. Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından.

"Gücünüz yetmiyorsa devlete başvurun"

Başkan, çarpıcı ifadelerini şöyle sürdürdü:

Küfür eden seyirciyi gözünden tanıyacağı reklamıyla bizlere sunulan e-bilet yatırımı, gelinen noktada TFF'nin kara para aklama iddialarına karşı sorumluluk sahibi olmadığını duyurduğu yazılı bir komediye dönüşmüştür. Soruşturun kardeşim! Gücünüz yetmiyorsa devlete başvurun. RTÜK'e gitmeyi biliyorsunuz. TFF'nin acil bir biçimde her açıdan sorumluluğu altında bulunan bu sistemi kontrolü altına alması gerekmektedir. Beni ilgilendirmez diyor adam. Nasıl sizi ilgilendirmez! Futbol bir suç için kullanılıyorsa sizi sonuna kadar ilgilendirir.

"UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz"

Kadir Sağlam, Koray Gençerler ve Alper Ulusoy'la ilgili Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Biz bunu UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz. Geriye dönük rapor alıyorlar bu 'İzmir Grubu'ndaki' hakemler. Vazifelerinin yapamıyorlar, mağdur olmamak için de eski tarihli rapor alıyorlar. 3 hakem sahte rapor aldı mı almadı mı? Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun kardeşim sen? TFF ne yapacak, önemli olan soru bu. Hakemlerin kendi gazetecileri var, o onları aklıyor. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor. Böyle bir sistem devam ediyor.

"Karakteri zayıf, omurgasız"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ile ilgili Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu için araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir. O da Ege Bölgesi'nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor.

"TFF Başkanı olsam Riva'dan çıkmam"

"TFF Başkanı olsam Riva'dan çıkmam" diyen Koç, şunları dedi:

Kemal Yılmaz'ın açıklamasından sonra TFF Başkanı olsam Riva'dan çıkmam! Gece gündüz orada yatarım. Bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum diyor adam! Ey Fenerbahçe camiası, ayaklanın! Bu, Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin nasıl işlediğinin en büyük ispatıdır. Kemal Yılmaz'ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. 'Bize gördüğünüzü çalın dediler' diyor. Belki yarın öbür gün bu onurlu hakeme birileri dokunur. Türkiye'de böyle ilerliyor işler. Rize'de itme oluyor, faulü vermiyor, gol oluyor. Sonra Ferdi'yi itiyorlar, penaltıyı vermiyorlar. 'İtmeye faul vermemem lazım' diyorlar. Görüyorsunuz değil mi zincirleme etkiyi!

"Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım"

Ali Koç, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın TFF'ye rapor bıraktığını açıkladı.

MHK eski başkanı Serdar Tatlı'nın görevden ayrılırken TFF'ye bir rapor bıraktığı söyleniyor. Hakemlik müessesesi hakkındaki ilişkiler, klikler ile ilgili bir rapor olduğu söyleniyor. Ben bu geçen sene TFF genel sekreterine sordum. 'Öyle bir mektup var' dedi. 'Neler yazıyor?' dedim. 'Bilmiyorum' dedi. Nasıl bilmiyorsun? Ne enteresandır ki mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor, merak da etmiyor. Serdar Tatlı, 3 hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli' diyor. MHK başkanının bıraktığı mektupta 3 hakemin adını veriyor. Ben biliyorum bu hakemleri. İsimlerini vermeyeceğim. Bilgi güçtür. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Size daha önce sormuştum. Bu mektubu kamuoyuyla paylaşmanıza engel bir durum var mı? Bu 3 hakem, şu an yoğun bir şekilde maç alıyor. Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Sayın TFF Başkanı Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Evet, hayır. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza değil bunun cevabı.

"Sayın Büyükekşi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı?"

Başkan Koç, yardımcı hakem Serkan Olguncan'ın haftalardır maç almadığını duyurdu.

Serkan Olguncan, yine yardımcı hakem. Fenerbahçe-Gaziantep maçı, sezonun ilk maçı yanılmıyorsam. Hakemi ikaz ederek Abdulkadir Bitigen'e penaltı verdiriyor, karar VAR'dan dönüyor. Yorumcular, net penaltı ve bu pozisyona VAR karışamaz diyor. Serkan Olguncan, haftalarca maç almıyor. 13 Ağustos-25 Eylül arası maç almıyor. VAR'da kim var? Malum karakterler. Serkan Tokat, Alper Ulusoy aralıksız şekilde maç almaya devam ediyor. Sayın Büyükekşi, doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Ne dersin bilmiyorum, bunu ve altındaki nedeni soruyorum. Ege'nin başı İstanbullu bir hakem. O gelecek.

"Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum"

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında Ali Koç, şunları dedi:

Bir özür borcum var. Sayın Ferhat Gündoğdu bir 8 Mart operasyonu yaptı. Bu operasyona en büyük tepki verenlerden biri bizdik. Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum. Özür diliyorum. Sayın Çebi de zaman zaman dokunduruyor bize bu konuda kendince haklı. Hakemlik camiasında bir terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir bölgesi hakemleri hata yapsa da ceza almıyor. Herkes biliyor bunu! Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan... Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi. Normal bir Avrupalı hayatta kabul etmez böyle bir şeyi! Hugh Dallas, sezon sonu seminerde Mert Hakan Yandaş'ın golünü ekrana verip, Koray Gençerler'i çocuk gibi ayağa kaldırıyor. Mert Hakan'ın golünün iptalini 'Skandal hata' olduğunu söylüyor. 'Ceza sahasında olsa penaltı verir miydin?'diyor. 'Hayır' diyor.' O zaman niye iptal ettin golü?' diyor. İnanılmaz!

"İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti!"

İsmail Kartal'ın PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili Ali Koç, şu ifadelerde bulundu:

İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın! VAR'da hakemin göreceği pozisyonları bu arkadaşlar seçiyor deniyor. Gücü düşünebiliyor musunuz? Hakemler, 'Nasılsa her yönetim gidiyor, biz kalıyoruz' diyorlar. Bu iş böyle gitmez! Ulusoy, Ceylan, Tokatlarla gitmez bu iş! Verin beni mahkemeye anlatayım hepsini!

"Seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

Erden Timur'la ilgili sert ifadelerde bulunanan Ali Koç, şöyle konuştu: