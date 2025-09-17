Ali Koç: Mourinho-Benfica doğruysa hayatın tuhaf bir tesadüfü

Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesaplarıyla girerken Benfica engeline takılmıştı.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde Benfica'yla karşılaşan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin faturası ise Portekizli teknik adama kesilmiş ve yollar ayrılmıştı.

BENFICA'YA ELENMEK MOURINHO'NUN SONUNU GETİRDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Programda Başkan Koç'a, Jose Mourinho'nun Benfica'yla anlaşmak üzere olması soruldu.

Başkan Koç, Benfica haberini sabah öğrendiğini söyledi.

"HAYATIN TUHAF BİR TESADÜFÜ DİYEBİLİRİM"

Koç, eğer doğruysa Mourinho'nun Benfica'nın başına geçmesini hayatın tuhaf bir tesadüfü olarak yorumladı.

Koç, "Jose Mourinho’nun Benfica haberini sabah öğrendim. Ama doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa, hayatın tuhaf bir tesadüfü diyebilirim." açıklamasında bulundu.