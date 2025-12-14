Chelsea efsanesinden Victor Osimhen'e transfer çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Chelsea'nin efsane isimlerinden William Gallas, Galatasaraylı Victor Osimhen için İngiliz ekibine transfer çağrısında bulundu.

Chelsea'nin mevcut 9 numaralarının beklentilerin altında kaldığını söyleyen Gallas, İngiliz ekibinin daha önce de gündeme gelen Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

"ZİRVEYE TAŞIYABİLİR"

Fransız eski savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu." diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ OLMADI"

Chelsea, Nijeryalı yıldız ile geçen sezon ve Napoli'de oynadığı dönemde de ilgilenmişti.

Gallas, "Chelsea'ye transfer olmasını istiyordum ama ne yazık ki gerçekleşmedi." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, geçen sezon takımdaki kiralık döneminin ardından yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almıştı.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez gol sevinci yaşadı.

Nijeryalı yıldız, geçen sezondan bu yana oynadığı Galatasaray'da toplamda ise 57 maçta 49 gol attı ve 8 asist yaptı.