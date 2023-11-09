Ali Koç: Şike varsa o zaman hakem de vardır Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır." dedi.

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Kulüpler Birliği Toplantısı, Süper Lig ekiplerinin başkanlarının bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

Maslak'taki ofiste yapılan toplantının ardından ise Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.

"Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok"

Toplantı hakkında bilgiler veren Koç, şunları dedi:

Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde ebilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerinden Bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma vardı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurtdışı liglerdeki 3-4 model üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart nisan gibi belirleyeceğiz. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı. Onlara da baktık.

"Galatasaray, müthiş mücadele etti"

Galatasaray'ın Bayern Münih'le oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına değinen Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Bu gece 2 maç var. İnşallah puanlar toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması. Bize yakışan budur.

"Ahmet Nur Çebi vedaya geldi"

Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin veda etmeye geldiğini söyledi.

Sayın Ahmet Nur Çebi vedaya geldi. Hepimizin sevdiği, saydığı, tartışsak bile gönül koyamadığımız bir başkan veda etti. Kararı hayırlı uğurlu olsun. TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum.

"Temiz Futbol istiyorsak bu da temizliğin önemli parçalarından biri"

"Şike büyük bir sorundur" diyen başkan, şöyle konuştu:

Tüm kulüpler yoğun irade gösterdi. Bu kirliliğin, bu soru işaretlerinin, şike ve bahis, şike bahis olunca hakem olmadan da olmuyor. Hakem ve yapay zeka ile ilgili de irade gösterildi. Alınan kararlardan bir tanesi konuyla ilgili rahatsızlığımız, gerekli adımların atılması, amirimiz olarak yeterli iradeyi ortaya koymadığı, kargaşanın sonlanması için gereken adımların atılmadığı, çok daha fazlasının yapılabileceği, bunu yapması için TFF'nin amir olduğu söylendi. İçişleri Bakanlığımız'a Kulüpler Birliği olarak rahatsızlığımız iletildi. Bu konuyla ilgili bazı şeyler TFF ve Kulüpler'in ötesinde. Temiz Futbol istiyorsak bu da temizliğin önemli parçalarından biri. Sayın Ali Yerlikaya'nın ülkemiz ve futbolumuz için şans olduğu, bizlere umut verdiği, kısa sürede harekete geçtiğini görüyoruz. Dibine inecek çok yol var. Şike büyük bir sorundur. Kriptonun hayatımıza girmesiyle bu konunun daha geniş yayıldığını görüyoruz. Çünkü, bankacılık sistemine girmeleri gerekmiyor.

"Kendisiyle ilgili yapılan ithamlardan son derece rahatsız"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ithamlardan rahatsız olduğunu söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

Murat Sancak, 2 senedir Kulüpler Birliği'nde. Kendisiyle ilgili yapılan ithamlardan son derece rahatsız. Türk futboluna bahisin ve şikenin son derece büyük bir sorun olduğunu en çok dillendiren başkanlarımızdan biri. Sergilemiş olduğu refleksler de bunu gösteriyor. En sesli konuşan başkanlardan biri olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruluğu ispat etmek zorundasınız.

"Bahis ve şike varsa hakem vardır"

Bahis ve hakemlerle ilgili Ali Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bahis ve şike varsa hakem vardır. Hakem olmadan olmuyor. Fenerbahçe olarak söylüyorum, araştırmaya başladık. Burada da bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğunu, alt ligden üst lige çıkan kulüplerin bazı konuları gündeme getirildi. Beni ve hepimizi en çok sevindiren, umut vaad eden ortak bir zeminde ortak hareket kararı çıkması. Masadaki herkesin fikir birliği var; MHK'ler, federasyonlar değişiyor ama değişmeyen hakemler. Sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Bizim irade koyup da çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmamalı. Özellikle bu konularda. Bu konsensüsü, Türk futbol tarihi için değerli buluyoruz. Özellikle, 4 büyük kulübün aynı sayfada olmasına ihtiyaç var, bu sorunun dibine inmek için. Bizler de bu iradeyi göstereceğimizi ilettik. Bahis, şike, hakem konularını burada bir yere koyuyorum. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza, İçişleri Bakanlığımıza Allah güç kudret versin ki bu sorunlar çözülsün.

"Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var"

Başkan, yapay zeka da sorunlar olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın işleyişinde sıkıntılar var. Atamalarda sıkıntılar daha da arttı. Çünkü, yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekada 40-50 madde var. Bunlardan bir tanesi, bir hakemin şu takımı bu takımı yönetmek istemiyorum deme hakkı var. Bunu da sisteme girebiliyor. Bir tane hakem için data girmişler, 'İki takımın maçını yönetmek istemiyorum' demiş. Soruşturduk ama o hakem, o datayı istememiş. Biri girmiş bunu. Sistem manipüle edilmiş. Yapay zekaya en sıcak kişilerden biriyim, tüm Kulüpler Birliği'nde bu sistemle ilgili tereddüt var. TFF de tereddüt var ki yeni bir sistem geleceği söyleniyor.

"Hakemlerin değişmesi lazım"

Ali Koç, hakemlerin değişmesi gerektiğini duyurdu.

Yeni MHK modelinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yorum yapmak doğru olmaz. Yeni modelin ivedilikle hayata geçmesini istiyoruz. Mevcut hakem atama sistemi hiç verimli olmadı. Sorunları çözmedi, derinleştirdi. Dolayısıyla yeni sisteme nasıl geçilecek, yeni sistem ne bilmekte fayda var. Yeni sisteme geçmek için mevcut MHK'nin yeterli olup olmadığı, bu gerekli adımı atmak için önleyebilecek saikte olup olmadığı... Bu düzensizlik içinde yer alan kimsenin yeni sistemde olmasını istemiyoruz. Geçmişte bu sistemde olan, hakkında zerre soru işareti olanları yeni sistemde istemiyoruz. Bazı insanlar bu işin içinde olmamalı. Biz her türlü desteği TFF'ye veririz. Hakemlerin değişmesi lazım. Bu net. Mevcut MHK düzeni, yeni sisteme geçişi engeller kanaati hakim.

"TFF yöneticileri daha aktif olmalı"

TFF'nin cesaret göstermediğini söyleyen Koç, şunları dedi:

Temiz futbol adil futbol bize nasip olacaksa bizim de buna münasip olmamız lazım. Gelen her türlü bilgiyi, istihbaratı doğru işleyip temiz futbol yolunda kullanmalıyız. Bizim durum odaklı değil değerli odaklı bir sisteme ihtiyacımız var. Şu an futboldaki sistem durum odaklı. Ne olursa olsun en çok olumsuz görüş, hakaret, tenkit TFF yönetim kuruluna... Niye TFF yönetim kurulu, aktif bir şekilde konunun dibine inmiyor. Bir mektup bırakılmış, yazanı çağır sor, ne dedi. Niye MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu '1 dakika bile durmaması gereken hakemler var' dedi. Çağırın sorun, niye bunu dedi. TFF, sorunların dibine inmek için gerekli cesareti göstermiyor. Bazen alın teri, bazen akıl teri, bazen cesaret gerekiyor. Bunları göremiyoruz. Kusura bakmayın. Sorunların dibine inmek mümkündür. Genel kanaatimiz bu yönde. Bu iş böyle gitmez. Sorunların çözülmesi için TFF'ye destek vermeye hazırız. Mevcut insanlarla yeni sisteme geçilmesi yönünde tereddütlerimiz var. TFF yöneticileri daha aktif olmalı. Kullanılan danışmanlar yeterli değil. Futbolumuzu en çok kirleten bahis, şike ve hakemlerle ilgili TFF'ye ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağız.'

"Güven kaybetmekte haksız mıyız!"

Başkan Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı: