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Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.