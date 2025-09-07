Ali Koç: Uyuyamadığım geceler oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Başkan Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaygılarıoğlu, Başkan Koç'a, "Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, Kulübümüzün 347 milyon euroluk finansal borcunu 69 milyon euroya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?" diye sordu.

"UYUYAMADIĞIM GECELER OLDU, UYKU HAPLARIYLA TANIŞTIM"

Başkan Koç verdiği yanıtta, çalışanların ve sporcuların maaşlarının nasıl ödeneceğini düşünerek uyuyamadığı geceler olduğunu söyledi.

Koç, bu gecelerin sonunda uyku haplarıyla tanıştığını da sözlerine ekledi.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: