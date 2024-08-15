Ali Koç vaadini gerçekleştiriyor: Stadın üstüne Atatürk yazılacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye başladı. Ses akustiğini güçlendirmek için mühendislik firmasıyla anlaştı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, efsane başkan Aziz Yıldırım'ı bir kez daha yenerek 3. kez başkan seçilmişti.

Seçim vaatlerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, stadyumun ses akustiğini güçlendirmek amacıyla bir mühendislik firmasıyla görüşmelere başlandı.

YENİ PANEL SİSTEMİ

Stadyumda ses akustiğini artırmak için özel bir panel sistemi kurulacak. M

aç günlerinde bu paneller kapatılarak sesin stadyum içerisinde kalması sağlanacak.

Maç olmadığı günlerde ise çim sağlığı için paneller açık tutulacak ve hava akışı sağlanacak.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' YAZISI

Ayrıca, stadyum çatısına yazılması planlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' yazısı da bu mühendislik firması tarafından gerçekleştirilecek.

Bu adımlarla, hem stadyum atmosferi iyileştirilecek hem de kulübün değerlerine vurgu yapılacağı belirtiliyor.