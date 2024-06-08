Ali Koç ve Aziz Yıldırım el sıkıştı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için yarışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım, 2018 yılının ardından ilk kez aynı karede yer alarak el sıkıştı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ve 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Aziz Yıldırım yarışacak.

Saat 10.20'de başlayan Genel Kurulun açılış konuşmasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin gerçekleştirdi.

Vefa Küçük seçildi

Sarı-lacivertli kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda divan başkanlığına eski Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanlarından Vefa Küçük getirildi.

Başkanlık için Ali Koç ve yönetimi, Vefa Küçük’ü aday gösterirken; diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin adayı ise şu anki YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.

İki aday üyelerin oylamasına sunuldu ve çoğunluğun oylarıyla Vefa Küçük başkanlığa seçildi.

Aziz Yıldırım sahaya indi

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nu okuduğu esnada başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tribünden sahaya inerek konuşmanın gerçekleştirildiği alana yürüdü.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tokalaştı

Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi.

2018'de de seçim yarış veren ikili uzun bir dönemin ardından ilk kez aynı karede yer aldı yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Yıldırım, stadyumu terk etti

Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a "Benden söz almanız gerekmektedir" deyince, Yıldırım, "Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun" şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak" dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.