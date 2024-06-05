Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Onursal başkan olabilir

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Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Aziz Yıldırım'ın son dönemi hariç kulübü iyi yönettiğini öne süren Koç, seçilmesi durumunda eski başkanın, onursal başkan olmasını camianın takdirine sunacağını ifade etti.

"İyi şeyleri unutmayız"

Benim komplekslerim, nefret duygularım yok. Aziz Başkan'a Onursal Başkan olması için el kaldırırım. Öyle dediğim için de çok tepki geldi camiadan. Bu sonuçta iyi yapılan şeyleri unutmamak.

"Aziz Yıldırım'ın ilk 15 yılı farklıydı"

İnsanlar son dönemleriyle anılır ama büyük resme bakmak lazım. Neden olmasın, Sayın Aziz Yıldırım'ı onursal başkan yapmak. Haksız yere zulüm gördü hem camiamız hem Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın 15 yılı ile son 5 yılı arasında çok fark var. Canımı veririm demeyeyim ama oraya yakın seviyedeki profillerden biriyim. Ne mücadeleler verdiğimi gayet iyi biliyor. 3 Temmuz'da ne mücadeleler verdim. Kaçtı maçtı havası yaratıyorlar. 3 Temmuz'da ilk kim kaçtı? Nihat Özdemir, dava arkadaşı. İstifa verdi. Sanki kabullenmişti iftiraları. Sihirli eller dokundu, geri geldi. En çok gücüme giden kaçtı denmesi.