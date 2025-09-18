Ali Koç'tan dikkat çeken hamle: TFF'ye gidiyor

Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası hakem hatalarına tepki gösterdi.
TFF'YE GİDİYOR
Koç'un bugün için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal ettiği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı'nın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceği açıklandı.
'BUGÜNKÜ SEÇİM ÇALIŞMALARI İPTAL'
Ali Koç'un iletişim grubundan yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."