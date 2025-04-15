Ali Koç'tan Ertuğrul Doğan'a Uğurcan Çakır telefonu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki durumuna dair konuşan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtık. Taraftarlarımıza mahcup olduk ve onları üzdük. Ligde en iyi yere gelmek ve kupayı kazanmak istiyoruz. Sonrasında yeni sezonun planlamasını yapacağız." dedi.

Doğan, daha sonra Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

"AKLINDAN GEÇMEZ AMA BİZİM BÖYLE BİR ŞEYİMİZ YOK DEDİ"

Doğan, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un kaptanı olduğunu ve hiçbir İstanbul takımına gitmeyeceğini belirtti.

Kendisini Ali Koç'un aradığını da sözlerine ekleyen Doğan, şunları söyledi:

"Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."