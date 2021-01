Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferi ve gündeme dair konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA HAVA VE İNANÇ VAR"

"Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi futbol oynamasak da kazanmayı biliyoruz. İyi oynamadan da kazanmak önemli. Keşke bugün 1 golü yemeseydik. Takımda hava, inanç var. Aile olma, takımdaşlık yolunda önemli işaretler görüyorum."





"BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN"

"Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. İnişler, çıkışlar olacaktır her takımda olduğu gibi. Biz şu an çıkıştayız. Her maç adım adım, hedefe odaklanmak birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ruhuyla devam ederiz."

"ONLAR ELİN OĞLU, MESUT ÖZİL EVİN OĞLU"

"Doğru istikamette önemli adımlar atıyoruz. Mesut Özil'e kulübüne ve memleketine hoş geldin diyorum. Mesut Özil büyük futbolcu ve büyük marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren hem sosyal, hem geleneksel, hem de dünya çapında geleneksel medyada ne kadar çok bahsedildiğini görüyoruz. Şampiyonluk mücadelemizde büyük bir rekabet avantajı yaratmasını bekliyoruz. Geçmişte de büyük isimler, kariyerlerinin belli dönemlerinde Türkiye'ye geldi. Beklenen gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. En büyük arzumuz, en kısa zamanda küçüklüğünden beri aşık olduğu takımı Fenerbahçe'de hünerlerini göstermesi. Mesut Özil ile diğer gelen kariyerleri yıldızlar arasında bir fark var. Onlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu. Küçüklüğünden beri aşık olduğu takımı Fenerbahçe'de, ülkesinde Mesut Özil'e hoş geldin diyoruz."





"MESUT ÖZİL TRANSFERİ HAKKINDA"

"Transferin detaylarını, transfer katmadeğer sağlayanların da kimler olduğunu, nasıl olduğunu zamanı gelince anlatacağız. Taraftarlarımızdan bir ricam var. Lütfen desteklemeye devam etsinler. Maddi desteğe de ihtiyacımız var. Formalara ilgi olacağını düşünüyorum. İmza gününde hadi bir rekor kıralım."