Ali Koç'tan Samandıra'da moral yemeği planı
ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Nefesleri kesecek mücadele öncesinde lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un Samandıra'da futbolcularla görüşerek moral yemeği vereceği öğrenildi.

Motivasyon yemeği

Henüz hiçbir şeyin bitmediğini düşünen Ali Koç, futbolcuları da bu anlamda motive etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı takımın en az 1 maçta puan kaybedeceğini düşünen Fenerbahçe'nin bir numarasının bu yemekle birlikte takımın moralini yükseltmeyi amaçladığı da gelen haberler arasında.