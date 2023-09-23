Ali Koç'tan Samandıra'ya tebrik ziyareti

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Fenerbahçe'de 11'de 11 ile başlanan sezonun ardından başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulundu.
Tebrik ve teşekkür etti
Haber Global'in haberine göre; Ali Koç, bu görüşmede takıma ve İsmail Kartal'a teşekkür ederek galibiyet serisi için tebrik etti.
"Hoca tesislerden çıkmıyor"
Haberde; teknik direktör İsmail Kartal'a desteğini gösteren Ali Koç'un, tecrübeli teknik adamın zamanının çoğunu tesislerde geçirmesine dikkat çektiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.