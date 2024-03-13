Ali Koç'tan Süper Kupa maçının tarihi için değişiklik talebi

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı-lacivertli kulübün gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Ali Koç, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak ertelenen ve 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçı hakkında konuştu.

"Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır"

Ezeli rakipleri Galatasaray'la yapacakları final hakkında Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Takvim çok üst üste geldi. 7 Nisan'ı belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülke puanında 9'unculuğu garantilememiz için çok çok önemli ülke menfaati açısından. Rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır.