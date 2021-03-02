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    Ali Koç'tan yöneticilere uyarı: Sakın sevincinizi abartmayın

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada protokolde bulunan yöneticilere centilmenlik uyarısında bulunduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 13:28
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    Ali Koç'tan yöneticilere uyarı: Sakın sevincinizi abartmayın

    Başkan Ali Koç ve yöneticiler, sezonun en kritik deplasmanı olan Trabzon'da takımı yalnız bırakmamıştı.

    "SAKIN SEVİNCİNİZİ ABARTMAYIN"

    Koç ve kurmayları mücadeleyi statta takip etti. Başkan Koç, Pelkas'ın golünden sonra büyük bir mutluluk yaşayan yöneticileri uyararak, "Sakın sevincinizi abartmayın. Her şeyi centilmenlik çerçevesinde yaşayın." uyarısında bulundu.

    Bunun üzerine sarı-lacivertli yöneticiler, golün mutluluğunu sakin bir şekilde birbirleriyle paylaştı.

    Bilindiği üzere AliKoç, Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı yöneticilerin abartılı galibiyet sevinçlerinden yakınmıştı.

    Ali Koç tan yöneticilere uyarı: Sakın sevincinizi abartmayın #1

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