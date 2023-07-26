Ali Koç'tan Zaha açıklaması: Rakamlar yüzde yüz yanlış Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili, "Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar yüzde yüz yanlış rakamlardır" dedi.

Yaz transfer döneminde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ezeli rakiplerin birbirine transfer çalımları attığı bu dönemde Galatasaray, uzun süredir Fenerbahçe'nin yakında ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmıştı.

23 Temmuz tarihinde resmen açıklanan bu transfer medyada büyük bir yankı uyandırırken yıldız futbolcunun kazanacağı ücret merek konusu oluşturmuştu.

Alacağı ücret belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 30 yaşındaki oyuncuya 2 milyon 330 bin euro imza parası, 4 milyon 350 bin euro da maaş ödeneceğini duyurdu.

"Biz masadan kalktık"

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha'nın transferi hakkında konuştu.

İşte Ali Koç'un ifadeleri:

Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum.

"Geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız"

Başkan Ali Koç, açıklamarının devamında transfer görüşmeleriyle ilgili de bilgi verdi. Koç, şu sözleri sarf etti: