Ali Koç: Yaygara koparınca istediklerini almaya alışmışlar

Yeni kurulan Gebze Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışı ve kuruluş yemeği Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı organizasyonlarla yapıldı.

Bu açılışta Ali Koç, seçim süreci ve 1959 öncesi Süper Lig şampiyonlukları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bazı kulüplerin algı yaptığını belirten Koç, şu şekilde konuştu:

1959 öncesiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bazı kulüpler çok iyi sosyal medya kullanıyorlar, çok iyi taraftar baskısı yapıyorlar. Yaygara koparınca istediklerini elde etmeye öyle alışmışlar ki özellikle federasyonda. Şunu söyleyebilirim. 27 aydır cevap alamıyoruz, 'Öyle mi' dedik. 'Biz de 5 yıldızla çıkacağız' dedik. Bu hamle sonrasında federasyon da bir hamle yaptı. Ve doğrusu olan uzun zamandır olması gereken ‘bir komisyon kuracağım. Liyakatli kişilere bunu inceleteceğim. Sonra da karar vereceğim. Olumlu, olumsuz. Haklı, haksız’ dediler. Bizim bu süreçte atacağımız her adım belli. Çok da kuvvetli. Onun için bir an evvel bu adımın atılıp çalışmanın başlamasını istiyorduk çünkü dünyaya baktığınız zaman bizim argümanlarımızı çürütmek neredeyse imkansız.