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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en büyüğü Galatasaray oldu.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 38 hafta sonunda topladığı 102 puanla tarihindeki 24. şampiyonluğu kazandı.
Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu şampiyonluğu kutladı.
Görsel şov yapıldı
Sarı-kırmızılılar, stadyumun üzerinde dronelar ile görsel bir şölen düzenledi.
Türlü yazılar ve görseller sergilenen şovda, 'Şampiyon Galatasaray' yazısı ve Mauro Icardi tasviri beğeni topladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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