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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun en büyüğü oldu.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 38 hafta sonunda topladığı 102 puanla tarihindeki 24. şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu şampiyonluğu kutladı.

Görsel şov yapıldı

Sarı-kırmızılılar, stadyumun üzerinde dronelar ile görsel bir şölen düzenledi.

Türlü yazılar ve görseller sergilenen şovda, 'Şampiyon Galatasaray' yazısı ve Mauro Icardi tasviri beğeni topladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)