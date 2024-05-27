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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde drone şov!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde drone şov! Süper Lig'de 24. şampiyonluğu kazanan Galatasaray'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan kutlamalarda drone ile yapılan şov büyük beğeni topladı.