Ali Sowe: Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Ali Sowe Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim" dedi.

AA

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Ankaragücü'nde takımın golcü oyuncularından Ali Sowe açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün en golcü ismi ve son haftaların formda oyuncusu Ali Sowe, kiralık sözleşmesinin sezon sonu biteceğini ancak Ankara'da çok mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi.

"Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım"

Attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynayan Sowe, Fenerbahçe maçında da rakip fileleri havalandırmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde. Şu an yakaladığımız güzel formu devam ettireceğimize inanıyorum. Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım."

"Hedefim Ankaragücü'nde devam etmek"

Sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Sowe, şu ifadeleri kullandı: