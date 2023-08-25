Alica Schmidt'ten Erling Haaland'a çılgın teklif: Seni bekliyorum Bir dönem Borussia Dortmund'un kondisyonerliğini de yapan Alica Schmidt, golcü futbolcu Erling Haaland'ı koşu yarışına çağırdı.

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Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Alman Olimpik koşucu Alica Schmidt, Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland ile koşu yarışması yapmak istediğini söyledi.

"400 metrede onu mahvederim"

Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, meydan okumasını şu sözlerle dile getirdi:

Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum.

"Gel kapışalım"