Alica Schmidt'ten Erling Haaland'a çılgın teklif: Seni bekliyorum

ensonhaber.com
Dünyanın en güzel sporcusu seçilen Alman Olimpik koşucu Alica Schmidt, Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland ile koşu yarışması yapmak istediğini söyledi.
"400 metrede onu mahvederim"
Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, meydan okumasını şu sözlerle dile getirdi:
Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum.
Gözden Kaçmasın Alica Schmidt'ten Neymar'a yarış teklifi Haberin Detayları
"Gel kapışalım"
Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim.