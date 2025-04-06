Allan Saint-Maximin: Jose Mourinho ile problemim yok

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68 yaparken, Trabzonspor 36 puanda kaldı.

Maçın ardından sarı-lacivertli takımın yıldız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, açıklamalarda bulundu.

"TAKIM ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendiren Maximin, şunları dedi:

"MOURINHO İLE PROBLEMİM YOK"

"Jose Mourinho ile buzlar nasıl eridi?" sorusuna cevap veren 28 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim.