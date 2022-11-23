Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan Almanya - Japonya maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın merak edilen bilgileri..

2022 Dünya Kupası heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. E grubunda Almanya ile Japonya arasında oynanacak maçın detayları merak ediliyor.

Futbolseverler Almanya - Japonya maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Dünya Kupası maçları futbolu seven herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Peki Almanya - Japonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Almanya - Japonya maçı ne zaman?

Almanya - Japonya maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.