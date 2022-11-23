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    Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

    2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan Almanya - Japonya maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın merak edilen bilgileri..
    • 23.11.2022 - 10:06
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    Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası..

    2022 Dünya Kupası heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. E grubunda Almanya ile Japonya arasında oynanacak maçın detayları merak ediliyor.

    Futbolseverler Almanya - Japonya maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Dünya Kupası maçları futbolu seven herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

    Peki Almanya - Japonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Almanya - Japonya maçı ne zaman?

    Almanya  - Japonya maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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