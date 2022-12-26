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    Almanya Ligi neden yok? Bundesliga maçları ne zaman başlayacak?

    Dünya Kupası maçlarının ardından Avrupa ligleri devam ediyor. Almanya Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, Bundesliga maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
    • 26.12.2022 - 16:02
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    Almanya Ligi neden yok? Bundesliga maçları ne zaman başlayacak?

    2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde final maçıyla birlikte sona erdi. Şampiyon Messi'li Arjantin oldu.

    Dünya Kupası'nın ardından yarıda kalan lig maçları başladı. Bu hafta İngiltere Ligi'nin başlamasıyla tüm ligler kaldığı yerden devam ediyor.

    Almanya’nın resmi ligi Bundesliga, Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra devre arasına girdi. 15. haftadan sonra ara vermişti.

    Turnuvanın ardından birçok lig başlarken Almanya Ligi'nin neden olmadığı merak konusu oldu.

    Futbolseverler, Almanya Ligi neden yok? Bundesliga maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    Almanya Ligi ne zaman başlayacak?

    Bundesliga, 20 Ocak 2023 tarihinde Leipzig-Bayern Münih maçı ile yeniden başlayacak.

    Almanya Ligi neden yok? Bundesliga maçları ne zaman başlayacak? #1


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