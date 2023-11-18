Almanya'dan Galatasaray'a kötü haber! 6 milyon euroyu ödersiniz Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino için Almanya'dan üzücü haber geldi. Oyuncu 3 maç daha oynarsa sarı-kırmızılılar 6 milyon euroyu ödemek zorunda kalabilir.

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Galatasaray'da sezon başında RB Leipzig'den büyük umutlarla kiralanan İspanyol sol bek Angelino için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"20 maç oynarsa parayı alırız"

Alman basınından Bild'in haberine göre; Angelino'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "20 maç oynarsa 6 milyon euroluk satın alma maddesi zorunlu hale gelir." maddesini kaldırmak için RB Leipzig ile görüşmelerde bulunuyor. Ancak RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve 6 milyon euroluk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediği yazıldı.

Sezon sonuna kadar oynamayabilir

Buna karşın Galatasaray ile Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Galatasaray'ın Angelino'yu sezon sonuna kadar oynatmama fikrini dahi kenarda tuttuğu ifade edildi.

17 maçta 1 gol 1 asist

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.