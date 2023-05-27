Alpaslan Öztürk: Arda Turan bir hocadan çok daha fazlası Eyüpspor'a Sakaryaspor karşısında galibiyeti getiren Alpaslan Öztürk, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Eyüpspor forması giyen Alpaslan Öztürk, Sakaryaspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Alpaslan Öztürk, "Bu maçın kahramanı ben değilim. Bu maçın kahramanı; teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlar, başkanlar, tesiste çalışanlar. Onu net olarak ifade edeyim." dedi.

"Arda Hoca'nın gelmesiyle bambaşka bir takım olduk"

"Zor bir maçtı. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yola şampiyonluk parolasıyla çıktık. Fakat her sezon gibi bu sezon da oldukça zordu. Hem benim açımdan, hem takımım açısından. Ama özellikle Arda Hoca'nın gelmesinin ardından bambaşka bir takım, bambaşka bir ruh. Ama aslında aynı oyuncular. Allah nasip etti, bugün güzel bir gol attım. Sakaryaspor'u da tebrik ederim. Güzel bir taraftar gelmişti. Onların da ayağına sağlık. Yolumuza devam ediyoruz. Yarın Bodrumspor'u düşünmeye başlayacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz."

"Başkan bana "Kaç tane golün var oradan demişti"