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    Altay Bayındır alkışlandı

    2. ve 3. goller öncesinde Altay Bayındır çok önemli kurtarışlar yapmasına rağmen savunma seyredince, genç kaleci çıldırdı. Kadıköy’de tribünler son bölümlerde sadece Altay için tezahürat yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:23
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    Altay Bayındır alkışlandı

    Altay Bayındır, dünkü maçta tartışmasız takımın en iyisiydi. İlk yarıda birkaç pozisyonda önemli kurtarışlara imza atan genç file bekçisi, ikinci yarıda çok zor pozisyonlarda yine golü önledi ancak savunma, dönen topları adeta seyretti.

    ALTAY KURTARDI, SAVUNMA SEYRETTİ

    Hem 2. hem de 3. golde aynı senaryo yaşanırken, Altay’ın çıkardığı ilk topların ardından Masouras topu ağlara gönderdi. Her iki golün ardından adeta çıldıran ve takım arkadaşlarına isyan eden Altay, Fenerbahçe için kötü geçen 90 dakikayı 6 kurtarışla tamamladı.

    Maçın son bölümlerinde Kadıköy’de tribünler, sadece Altay Bayındır lehine tezahüratlar yaptı. Karşılaşma bitiminde ise Ülker Stadı’nda tüm takım tribünlere çağrıldı, oyunculara lig öncesi moral verildi.

    Altay Bayındır alkışlandı #1

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