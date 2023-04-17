Altay Bayındır belinden ameliyat olacak Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada takım kaptanı Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı olacağı duyuruldu.

Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ankaragücü maçında ise kaleyi İrfan Can Eğribayat devraldı. Genç kaleci başarılı performansıyla göz doldurdu. Ayrıca Altay Bayındır yerine sahaya Fenerbahçe'de kaptan olarak Enner Valencia çıktı.

Ameliyat olacak

Öte yandan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.



Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

45 gol yedi

Bu sezon performansıyla sık sık eleştiri alan Altay, 40 maçta 45 gol yerken 14 maçta ise kalesini gole kapattı.