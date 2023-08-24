İHA

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.

Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde son kez tribünleri selamladı

Manchester United'a imza atacak

Altay Bayındır’ın geçtiğimiz günlerde için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.

Altay Bayındır’ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay Bayındır, Kadıköy'de taraftara veda etti
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Livakovic, maçı Kadıköy'de takip etti

Öte yandan Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Sahanın ortasına gelen Livakovic’e taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Altay Bayındır, Kadıköy'de taraftara veda etti