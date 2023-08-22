Altay Bayındır, İstanbul'dan ayrıldı: Rota Manchester United Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı. Altay'ın yeni adresinin Manchester United olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de ayrılığı sık sık konuşulan Altay Bayındır da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.

İpler koptu

Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu.

Fakat Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı. Gaziantep FK maçında kendisine atılan pet şişe sonrası da iyice ipler koptu.

ManU en büyük aday

Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasına yedek bekleyecek kaliteli bir kaleci arayışlarında rotasını Altay Bayındır'a çevirdi.

Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro ve bonuslar teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Diğer adaylar

Milli file bekçisinin ismi Manchester United, Ajax ve Suudi Arabistan Ligi takımlarıyla anılıyor.