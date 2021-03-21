Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
439.324
0.94%
EXEN Coin
13.00
-5.66%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı

    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı

    Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş ataklarındaki performansıyla alkış alırken maç sonunda ise gözyaşlarına engel olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 21:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada maça Altay Bayındır damgasını vurdu.

    22 yaşındaki file bekçisi performansıyla takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.

    Fenerbahçe kalecisi yaptığı 6 net kurtarışla Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı #1

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Bu sezon Hatayspor maçı başta olmak üzere birçok maçta ayakta kalarak takımını şampiyonluk yarışında tutan Altay maç sonunda ise gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılı file bekçisini Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel teselli etti.

    ERSİN, ALTAY'I TEBRİK ETTİ

    Maç sonu röportajında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da Altay Bayındır'ı tebrik ederken, "Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı." ifadelerini kullandı.

    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı #2

    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı #3

    Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir