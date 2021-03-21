Altay Bayındır maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş ataklarındaki performansıyla alkış alırken maç sonunda ise gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada maça Altay Bayındır damgasını vurdu.

22 yaşındaki file bekçisi performansıyla takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.

Fenerbahçe kalecisi yaptığı 6 net kurtarışla Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sezon Hatayspor maçı başta olmak üzere birçok maçta ayakta kalarak takımını şampiyonluk yarışında tutan Altay maç sonunda ise gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılı file bekçisini Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel teselli etti.

ERSİN, ALTAY'I TEBRİK ETTİ

Maç sonu röportajında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da Altay Bayındır'ı tebrik ederken, "Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı." ifadelerini kullandı.