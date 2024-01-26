Altay Bayındır, Manchester United kalesini ilk kez FA Cup maçında koruyacak Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) oynanacak Newport County karşılaşmasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

Milli kaleci, İngiliz ekibinin FA Cup 4’üncü Turu’nda 2. Lig ekibi Newport County ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada ilk maçına çıkacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın yokluğunda maça ilk 11’de başlayacak.

Maç 28 Ocak'ta oynanacak

Altay Bayındır, Newport County’ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Rodney Parade Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 28 Ocak Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

"Altay, maçı sabırsızlıkla bekliyor"

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, bir açıklama yaparak Altay Bayındır'ın Newport County maçında kalede yer alacağını doğruladı.

Hollandalı çalıştırıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: