Altay Bayındır: Taraftarımız bize inansın

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır, Konyaspor maçıyla birlikte taraftarın gönlünü alacaklarını söyledi.

Cezasını tamamlayan ve eldivenleri Berke Özer’den geri almaya hazırlanan Altay Bayındır, taraftara mesaj gönderdi.

"ÖZÜR DİLEYECEĞİZ"

Alanya yenilgisinin yol kazası olduğuna dikkat çeken başarılı kaleci, “Çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama şampiyonluk yolunda bize inanmaya devam etsinler. Onların desteği, hedefimize ulaşmamız için olmazsa olmaz. Konya karşısında alacağımız galibiyetle onlardan özür dileyeceğiz.” dedi.