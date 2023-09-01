Altay Bayındır ve Ali Koç'tan veda sözleri Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, veda konuşması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da genç kaleciye teşekkür etti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ı herkesin kulübünde isteyeceği bir oyuncu olduğunu belirten Ali Koç, "Altay Bayındır, her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu. Herkesin kulübünde isteyeceği bir profil. 21 yaşında Fenerbahçe kalesini ona emanet ettik. O zaman da herkes şaşırmıştı. 10 numara, 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu." yorumunu yaptı.

"Tekliflerin bozulma riskine rağmen sözleşme uzattı"

Altay'ın Fenerbahçe için büyük bir fedakarlık yaptığını dile getiren Koç şunları söyledi:

Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Allah'a çok şükür Manchester United oldu. Hiçbir mecburiyeti yokken sözleşmesini uzattı. Tekliflerin bozulma riskini aldı. Çok şükür arzu ettiği yere gitti. Çok şükür Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan bugün ev yarın başka bir yere transferinde gelir elde edecek. Çok az oyuncu bunu yapar. Başkanlığım bittikten sonra testiyi taşıyan ile kıranları anlatırım. Altay'ın da yaptıklarını anlatacağım. Bu küçük bir veda. Manchester United'a onu izlemeye gideceğiz. İnşallah orada kalıcı olur. Dünyanın en büyük takımlarından birine Fenerbahçe'den transferimiz oldu. La Liga, Bundesliga, Portekiz Ligi'ne transferlerimiz oldu. Doğru yoldayız. Bir kaleci için hala çok genç. Allah sakatlıktan korusun. Türkiye ve Fenerbahçe'yi temsil edecek.

"Forma için gerekeni yaptık"

Öte yandan Manchester United'da transfer olan Altay Bayındır ise duygulu anlar yaşadığını söyledi.

Çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Güzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, hüzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum, kesintili konuşmam lazım yoksa... İçerisi patlıyor. Kaptanlık pazubandını taktığımdaki duygularım çok başka... Çocukluğumuzun takımı... Burada bunları yaşamak...

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