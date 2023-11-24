Altay Bayındır'ı etkileyen haber! Andre Onana maç kadrosunda

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Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan Manchester United, Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Everton ile Goodison Park'ta karşı karşıya gelecek.

26 Kasım Pazar akşamı oynanacak lig maçı öncesinde ise Manchester United'ın Hollandalı çalıştırıcısı Erik ten Hag basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Everton'a karşı kadroda olacak"

Erik Ten Hag, milli takımda sakatlık yaşayan Andre Onana'nın son durumu hakkında konuştu. 53 yaşındaki teknik adam şunları dedi:

Andre Onana iyi durumda. Antrenman yaptı ve bu hafta sonu Everton'a karşı kadroda olacak.