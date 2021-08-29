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Altay-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 21:44
- Güncelleme : 29.08.2021 - 23:00
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55' Gol... Altay 0-2 Fenerbahçe (Valencia)
51' Gol... Altay 0-1 Fenerbahçe (Ferdi)
46' İkinci yarı başladı
İlk yarı sonucu: Altay 0-0 Fenerbahçe
38' Fenerbahçe atağında ceza alanında sağ kanatta topla buluşan Nazım'ın ortaya çevirdiği topa Samuel vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.
33' Fenerbahçe atağında ceza alanında sol çaprazda Valencia topla buluştu ortaya çevirmek istediği top savunmadan sekerek kornere gitti.
26' Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Gustavo ceza alanındaki Valencia'yı gördü ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.
7' Fenerbahçe atağında Valencia topla birlikte ceza alanına hareketlendi savunmadan seken top kaleci Lis'te kaldı.
5' Fenerbahçe atağında sol kanatta ceza alanında topla buluşan Samuel'in ortası savunmadan kornere gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay ile karşılaşıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başladı. müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Altay - Fenerbahçe maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Cebrail, İbrahim, Björkander, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Muhammed, Valencia