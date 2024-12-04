Altay forması giyen Ceyhun Gülselam'ın çapraz bağları koptu

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay’da Ceyhun Gülselam üzüntüsü yaşanıyor.

Hafta sonu oynanan İnegölspor maçında sakatlanan 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği bildirildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

30.11.2024 tarihinde oynanan Altay - İnegölspor müsabakasında sakatlık yaşayan oyuncumuz Ceyhun Gülselam'ın yapılan tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ kopması teşhisi konmuştur. Futbolcumuz Ceyhun Gülselam önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olup ameliyatı sonrasında uygulanacak programla tedavisi sürdürülecektir. Futbolcumuz Ceyhun Gülselam'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ceyhun Gülselam da sakatlığının ardından yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Maalesef, son oynadığımız maçta yaşadığım talihsiz sakatlık sonucu çapraz bağlarımda ciddi bir hasar oluştuğunu bugün çekilen MR sonucumda öğrenmiş bulunuyorum. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sahalardan bir süre uzak kalmam gerekecek. Ancak, bu süreçte takımımın ve takım arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım. Tedavi sürecinde desteğiniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. Destekleriniz için teşekkür ederim.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 2 gol kaydetti.