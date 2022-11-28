Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, sağlık durumu nasıl?

İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu açıklandı. Peki Ozan Evrim Özenç kimdir, sağlık durumu nasıl, iyi mi? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, kabusa döndü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı.

Yaralana taraftarlar olduğu bilgisi üzerine sahaya ambulans girdi. Bu karışıklığı fırsat bilen bir holigan, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Göztepe taraftarının saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırıldı.

Futbolseverler, Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumunu merak ediyor. Peki Ozan Evrim Özenç iyi mi, durumu nasıl? İşte son bilgiler...

Ozan Evrim Özenç kimdir?

Özenç, 7 Ocak 1993 tarihinde İzmir Konak'ta dünyaya geldi.



Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan Özenç, başarısı sayesinde genç millî takımlara seçildi.

2010'da profesyonelliğe geçiş yaparak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 ara transfer döneminde ise Antalyaspor'a transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-2020'de Boluspor'da forma giydi. Ardından 2020 yılından bu yana da Altay'da top koşturuyor.



28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez deTürkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giydi.

Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto 1'inci Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir."

Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Kalecinin bilincinin de açık olduğu bildirildi.