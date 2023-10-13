Altay'da 21 sezonun ardından bir ilk Altay'a yıllar sonra yabancı teknik direktör geldi. 2002-2003 sezonun ardından İzmir ekibinde ilk kez yabancı bir teknik direktör görev alacak.

DHA

1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde Ümraniyespor'a 3-0 kaybedip, son sıraya demir atan Altay, yıllar sonra takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etti.

Siyah-beyazlılar 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Bahloul Djilali ile sözleşme imzalarken, Altay'ı son olarak 2002-2003 yılında sezon başında Sırp teknik adam Miodrag Jesic çalıştırdı. Jesic ile kısa bir dönem çalışan Altay, o sezon Süper Lig'de küme düştü.

Ardından alt liglerde yerli isimlerin görev yaptığı Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. Mustafa Denizli ile sezona başlayan İzmir ekibi, deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılmasıyla bir süre yola Mert Nobre ile devam etti.

Brezilya asıllı Türk olan Mert Nobre de Altay'da istediği başarıyı yakalayamadı ve görevinden ayrıldı. Altay'da 21 sezon sonra yabancı teknik adam olarak başına geçen Bahloul ilk idmanına çıktı.

Başkan Dündar kefil

Altay'da Bahloul Djilali ile ilgili sosyal medyadan taraftarın yönelttiği eleştirelere Başkan Ayhan Dündar, kulübün sosyal medya hesabında katıldığı programda yanıt verdi.

Dündar, şunları dedi:

Hocamız daha önce 7 farklı ülkede çalışmış. Altay'ın ihtiyaçlarını, mevcut oyuncu grubunun hedefe ulaşabilmesi adına sorunları bildiğimiz için böyle bir karar aldık. Her hocada olduğu gibi bu konuda da risk var ama hocamızla ben 3-4 haftalık zaman dilimi geçirdim. Kulübümüze olan ilgisi, tecrübesi ve başarıları bizde inanç ve güven oluşturdu. Bunu bizler gibi camia için onur ve gurur meselesi yapacağına inanıyorum. Takımımızın hem geçen sezon hem bu sezon maçlarını çok detaylı analiz etti. Eksik noktaları, ihtiyaçlarımızı ve çözüm noktalarını çok iyi biliyor. Altay'a çok katkı sağlayacağına inanıyorum.

Oyuncuların geçen hafta paralarını alamadıkları için antrenman boykotu yaptığı, Portekizli golcü Paixao'nun da sosyal medyadan sitem ettiği Altay'da ödemelerde gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Dündar, kriz durumu olmadığını savundu.

Şirketleşme netleşmedi

Altay Başkanı Ayhan Dündar, kulübün şirketleşmesiyle ilgili görüşmelerde netleşen bir durumun olmadığını belirtti. Dündar, şu şekilde konuştu:

Keşke Altay camiasının bileşenleri bir araya gelip bu yükü kaldırabilseydi de biz de farklı arayışlar içerisine girmeseydik. Borç yükümüz maalesef Altay camiasının altından tek başına kalkabileceği düzeyin üzerinde. Dış kaynakla girdi sağlamadan bu borcun ortadan kaldırılmasının imkanı olduğunu düşünmüyorum. Divan kurulumuzla yaptığımız toplantıda herkesin hemfikir olduğu konu kulübün şirketleşmesiydi. Yatırımcı arayışlarına giren büyüklerimiz oldu. Ancak bu bir süreç. Sağlıklı bir yapının oluşması için camiayla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 1 günde oluşacak bir olay değil. Bunun bir tescil süreci var. Bugün şirketi kursak bile yapacağımız başvurunun sonuçlanması en erken sezon sonunda olabiliyor. Kulübe ilgi duyan yatırımcılarla temaslar ilerliyor. Halihazırda netleşen bir durum yok. Bu sürecin sağlıklı sonuçlanması için öncelik ligde kalmamız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)