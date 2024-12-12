Altay’ın en golcüsü 43 yaşındaki Murat Uluç oldu

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 15 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan Altay, bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik ve 10 mağlubiyete imza attı.

İzmir ekibi, 11 puan toplamasına rağmen TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası aldı ve 8 puana düştü.

ALTAY, SON HAFTALARDA GOL YOLLARINDA ETKİLİ

Siyah-beyazlılarda işler istenildiği gibi gitmese de, son haftalarda takımın skorer kimliğini ön plana çıkarması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları mutlu eden bir olay oldu.

Altay, ligdeki son 4 maçında 7 gol atmayı başardı.

İzmir ekibinin bundan önceki 11 maçında ise sadece 6 golü bulunuyordu.

EN SKORER OYUNCU 43 YAŞINDAKİ MURAT ULUÇ

Takımda skor anlamında ön plana çıkan isim ise 43 yaşındaki golcü Murat Uluç oldu.

Sincan Belediyesi Ankaraspor, Fethiyespor ve Kepezspor müsabakalarında gol atan tecrübeli oyuncu, 3 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sezon sadece 6 maçta ilk 11 başlayan Uluç, son haftalarda teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın değişilmez oyuncularından birisi olmayı başardı.