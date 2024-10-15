Altınordu'da Serhat Öztaşdelen'e talipler var

Haber Merkezi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da oynayan 19 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

İzmir ekibinin yanı sıra U20 Milli Takımı'nda görev yapan genç file bekçisi ile Sivasspor ve Gaziantep FK'nın ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde oynanan 7 maçta kaleyi koruyan Serhat, kalesinde 3 gol gördü.

KALECİ SERHAT BEĞENİLDİ

Genç eldiven, sergilediği performansla beğeni topladı. Altyapısından yetiştiği Altınordu'da 2021 yılında profesyonel olan kaleci Serhat; 1'inci Lig'de 7, 2'nci Lig'de 27, kupada ise 3 müsabakada görev yaptı.

Son olarak sezon başında kaleci Mert Furkan Bayram'ı 600 bin euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'a gönderen, bünyesinden birçok file bekçisi çıkaran Altınordu'nun, Serhat için henüz bir bedel belirlemediği dile getirildi.