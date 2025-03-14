Alvaro Morata, Galatasaray'daki 3. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti. Galatasaray, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata attı.

PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Victor Osimhen, kullanması için topu Morata’ya bıraktı.

3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. İspanyol futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Alvaro Morata, 90 dakika sahada kaldı.