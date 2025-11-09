Alvaro Morata sinirden çılgına döndü: Maça devam etmek istemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Como ile Cagliari, İtalya Serie A’nın 11. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken ikinci devrede de gol sesi çıkmadı. 90 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi Como’da Alvaro Morata maça ilk 11’de başlarken Cagliari’de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy süre almadı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA FAUL YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Maçın 62. dakikasında Mina, topu kontrol ederken Morata’nın kendisine doğru hızla geldiğini fark etti ve koşusunu engelledi.

Morata, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Bu hamleye sinirlenen Morata, rakibine arkadan omuz attı.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEYİNCE KENARA ALINDI

Kolombiyalı savunmacı yere düşünce hakem tereddütsüz şekilde sarı kartını çıkardı.

Sarı kartın ardından sinirlenen İspanyol golcü, kenara değişiklik işareti yaptı ve 1 dakika sonra yerini Anastasios Douvikas’a bıraktı.

Galatasaray’dan ayrılıp bu sezon Como’ya transfer olan Alvaro Morata, 12 maçta görev yaparken henüz gol kaydedemedi.

İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.