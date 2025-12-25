Süper Lig'de 3 büyüklerin en hırçın futbolcuları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi.

Sertlik dozunun yüksek olduğu ligimizde kartlar ise adeta havada uçuştu.

Biz de özellikle 3 büyüklerdeki kart raporunu sizler için derledik...

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısında siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolculardan 20'si 41 sarı kart, 3 kez de kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'IN EN HIRÇINI ORKUN KÖKÇÜ OLDU

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli yıldızı Orkun Kökçü, bu sezon görev aldığı 14 lig maçında 3 kez sarı kart alırken, 2 defa da kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek takımını eksik bıraktı.

Orkun gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 3 maçta cezalı olduğu için takımına yardımcı olamadı.

Orkun Kökçü'yü hırçınlıkta zorlayan isim ise 7 sarı kart gören takım arkadaşı Emirhan Topçu oldu.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ İLK SIRADA

Beşiktaş'ın ardından bu kez de gözler Galatasaray'a çevrildi.

Sarı-kırmızı ekipte forma giyen 26 futbolcunun 15'i 2 kırmızı, 30 sayı kart gördü.

Kart gören futbolcular arasında 1 kırmızı, 4 sarı kartla cezalandırılan Davinson Sanchez, takımın en hırçını olarak dikkati çekti.

Birer kırmızı ve sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, Sanchez'i takip etti.

FENERBAHÇE'DE İSE OOSTERWOLDE

Diğer yandan Fenerbahçe'de ise forma giyen futbolculardan 18'i, 17 haftalık periyotta 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.