Alvaro Morata'dan yasa dışı bahis açıklaması

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İtalya'yı sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında, Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata'nın da isminin geçtiği iddia edildi.

Buna göre Morata'nın adının, Nicolo Fagioli'nin yazışmalarında adı geçtiği öne sürüldü.

Alvaro Morata ise bir açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

MORATA İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu haberlerin ardından Morata, Instagram hesabından hemen bir hikaye paylaşımı yaparak hakkındaki haberleri ve iddiaları yalanladı.

Morata, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, söz konusu yıllarda Fagioli'ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu. Durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nicolo'yu çok seviyorum ve umarım en kısa zamanda tüm hatalarını düzeltir. Ancak onun durumuyla hiçbir ilgim yok ve sizden yalan veya yanlış haber yaymamanızı rica ediyorum. Tekrar ediyorum, ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış. Teşekkür ederim."

İTALYA'YI SARSAN YENİ BAHİS SORUŞTURMASI

İtalya'da 11 Nisan'da çıkan haberlerde, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, aralarında isimleri 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli başta olmak üzere, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtilmişti.

TONALI VE FAGIOLI CEZA ALMIŞTI

Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarındaki mesajlardan ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettikleri ve tahsildarlık yaptıkları ifade edilmişti.

Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarılmıştı.

İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis borçlarını ve ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedilmişti.

Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu basına yansımıştı.