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Alvaro Negredo futbolu bıraktığını açıkladı

Alvaro Negredo futbolu bıraktığını açıkladı Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alvaro Negredo, 39 yaşında futbol hayatına nokta koydu. Negredo yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler, futbol." ifadelerini kullandı.