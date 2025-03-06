Alvaro Negredo futbolu bıraktığını açıkladı

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İspanyol forvet Alvaro Negredo, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.
Negredo, 2017-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta formasını terletmişti.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.
FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI DUYURDU
Negredo, X hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey için teşekkürler, futbol." notunu paylaştı.
İspanyol oyuncu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.
Alvaro Negredo kariyerine 716 maça çıktı ve 269 gol 88 asist yaptı.
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