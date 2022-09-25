Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.805
-0.47%
BTXN Coin
10.84
18.34%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C
    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı

    TFF 2.Lig 6.haftada oynanan Amed - Bursaspor maçında tribünlerde Kürdistan bayrağı açıldığı görüldü.
    • 25.09.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 22:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TFF 2. Lig'in 6.haftasında Amed - Bursaspor mücadelesi gerçekleşti.

    Amed'in Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşma maçtan çok yaşanan olaylar ile dikkatleri çekti.

    Sahaya yabancı madde attılar

    Diyarbakır'daki Amed-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.

    Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı #1

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı ViDEO

    Kürdistan bayrakları açıldı

    Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı. Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

    Amedspor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde, tribünlerde Kürdistan bayraklarının olduğu görüldü.

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı #2

    "Maçı iptal et TFF"

    Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı.

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı #3

    Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı #4


    Kocaeli'de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    '35 bin dekarlık araziye elektrik faturası gelmeyecek'
    Ekonomi

    '35 bin dekarlık araziye elektrik faturası gelmeyecek'

    Görüş Bildir