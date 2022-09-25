TFF 2.Lig 6.haftada oynanan Amed - Bursaspor maçında tribünlerde Kürdistan bayrağı açıldığı görüldü.

TFF 2. Lig'in 6.haftasında Amed - Bursaspor mücadelesi gerçekleşti.

Amed'in Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşma maçtan çok yaşanan olaylar ile dikkatleri çekti.

Sahaya yabancı madde attılar

Diyarbakır'daki Amed-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.

Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Amed - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açıldı ViDEO

Kürdistan bayrakları açıldı

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı. Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Amedspor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde, tribünlerde Kürdistan bayraklarının olduğu görüldü.

"Maçı iptal et TFF"

Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı.