Amir Hadziahmetovic: İkinci yarı istediğimiz gibi değildi

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, 1-1 sona eren Göztepe maçı sonrası konuştu.

"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"

Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek.