Ampute futbolda Süper Kupa'nın galibi Alves Kablo oldu

AA & Ensonhaber
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa finalinde Alves Kablo ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'nda karşılaştı.
Alves Kablo, David Mendes'in 10. dakikada, Muhammet Yeğen'in 14 ve 19. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek golünü ise 23. dakikada Gökhan Katrancıoğlu kaydetti.
TÖREN DÜZENLENDİ
Düzenlenen törende kupayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ile Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan verdi.
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